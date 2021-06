Gartenschau Lindau: Sturm sorgt für verzögerte Eröffnung

Die Gartenschau in Lindau kann am Mittwoch erst um 12 Uhr ihre Pforten öffnen. Der Sturm am Dienstagnachmittag richtete erhebliche Schäden auf dem Gelände an.

Äste brachen von den Bäumen, Bauzäune stürzten um und die Gewächshäuser am Schützinger Weg nahmen erheblichen Schaden.

Zwar machte sich das Team sofort an die Aufräumarbeiten, doch werden diese mindestens bis zum Mittag andauern. "Wir müssen ja nicht nur die Schäden beseitigen, sondern auch die Bäume auf Standfestigkeit überprüfen und verhindern, dass Äste herunterfallen", sagt Gartenschau-Geschäftsführer Meinrad Gfall. Sein Eindruck: "Es sieht verheerend aus." Er ist aber auch erleichtert, "dass keine Menschen zu Schaden kamen."

Gartenschau ab 12 geöffnet

Am Mittwoch gegen 12 Uhr soll die Gartenschau wieder für Besucherinnen und Besucher öffnen. Der Auftritt des Kabarähs am Abend soll laut den Verantwortlichen unter Vorbehalt stattfinden. Einschränkungen sind im Laufe des Mittwochs noch möglich.

self all Open preferences.