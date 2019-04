Gartenmarkt war Besuchermagnet

Koblach stand am Samstag ganz im Zeichen des Gartens

Koblach Wettermäßig unter keinem guten Stern stand der diesjährige Frühlings- und Gartenmarkt in Koblach. Trotzdem erlebte der Markt einen großen Ansturm, und die Besucher freuten sich über das bunte Angebot an heimischen Produkten. Auf dem großem Freigelände fanden die Besucher alles was das Herz eines Gärtners begehrt.