Gartenfreude für Jung und älter

Auf ein vielfältiges Programm kann der Obst- und Gartenbauverein Brandnertal in den kommenden Wochen hinweisen:

Unter dem Motto „Mit Kindern die Erde bewegen“ lädt der Verein am Montag, 20. Mai, um 17 Uhr alle Eltern, Großeltern, Pädagogen und Gemeindeverantwortliche für Kultur und Bildung in den Gemeindesaal ein. Referent Rupert Mayr berichtet über Wege, Kinder für die Natur zu begeistern und sie zu erden. Bereits einen Tag später, am Dienstag, 21. Mai, wird ab 20 Uhr unter dem Titel „Ein Naschgarten der Vielfalt für gesunde Familien und zur Unterstützung der Artenvielfalt“ auf die Bedeutung der Insektenwelt für Natur und Mensch hingewiesen. Am Donnerstag, 30. Mai, laden die beiden Kräuterpädagoginnen Peggy Meyer-Aust und Gertrud Burtscher zu einer Kräuterwanderung auf die Tschengla. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr beim Wanderparkplatz.