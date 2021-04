Gartenfest mit 90 Personen aufgelöst

Die Polizei hat in Linz-Urfahr eine Gartenparty mit 90 Teilnehmern, davon 20 Kinder, aufgelöst. 53 Anzeigen wegen Verletzung der Covid-Maßnahmen seien ausgesprochen worden.

Die oberösterreichische Polizei hat in Linz-Urfahr eine Gartenparty mit 90 Teilnehmern, davon 20 Kinder, aufgelöst. 53 Personen seien wegen Verletzung der Covid-Maßnahmen zur Anzeige gebracht worden, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Sonntagabend mit. In Goldwörth (Bezirk Urfahr-Umgebung) wurde am Sonntagvormittag in einer Halle eine "Corona-Drogen-Techno-Party" mit insgesamt zwölf Personen aufgelöst.