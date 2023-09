„Gartafescht“ in Bludenz

Die Wohngemeinschaft Vinzenz der Caritas Vorarlberg lädt am Samstag, 9. September, bereits zum 14. „Gartafescht“.

Die Vorbereitungen in der Wohngemeinschaft Vinzenz in Bludenz laufen auf Hochtouren, Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen der Caritas Vorarlberg haben noch alle Hände zu tun, doch die Vorfreude ist groß. Am Samstag, 9. September, laden sie bereits zum 14. Gartafescht. Ob Frühschoppen mit Live-Musik von den „Walser Feger“ und „Jobi J. aus B.“ oder ein buntes Kinderprogramm mit Ponyreiten, Hüpfburg und Kinderschminken, das abwechslungsreiche Programm bietet für alle Besucher*innen etwas. „Im Vordergrund steht aber das Miteinander. Jede*r ist herzlich willkommen“, freuen sich die Veranstalter auf zahlreichen Besuch. Drum: Einfach vorbeikommen!