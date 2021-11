Gardi Hutter – Gaia Gaudi

Kult pur nüziders präsentiert am Dienstag, den 9.11.2021 um 20 Uhr im Sonnenbergsaal Nüziders Gardi Hutter in ihrer vergnüglichen Rolle in diesem Theaterstück.

Gardi Hutter, alias Hanna, hat Übung im Sterben. In bisher acht Stücken war sie am Schluss sieben Mal tot. In "Gaia Gaudi" ist sie gleich von Anfang an im Jenseits und das Publikum versteht das sofort, nur Hanna nicht. Von so etwas Unwichtigem lässt sie sich sowieso nicht aufhalten. Der Tod ist, wie jeder Schlusspunkt, auch immer ein Anfang, und in diesem Sinne ein Übergang: für Gläubige in eine andere Welt, für Wissenschaftler in einen anderen Zustand, und für Theaterleute in eine andere Phantasie.