Garagenbrand in Koblach durch defektes Elektrogerät

Am Freitagabend ist gegen 19:55 Uhr in der Garage eines Einfamilienhauses in Koblach ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr Koblach löscht den Brand erfolgreich.

Die Brandursache wird auf ein defektes Elektrogerät zurückgeführt.

Die Bewohner des Hauses bemerkten den Brand, nachdem die Sicherung des Stromes ausfiel und sie daraufhin Brandgeruch aus der Garage wahrgenommen hatten.

Die Feuerwehr Koblach rückte mit fünf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften aus, um das Feuer zu bekämpfen. Sie konnten den Brand erfolgreich löschen und somit eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurde niemand verletzt, allerdings entstand erheblicher Sachschaden in der Garage.

