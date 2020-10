Ganzzug zwischen Bludenz und Wien rollt weiter

Der Orange Combi Cargo wird weiterhin den Westen Österreichs an die Bundeshauptstadt anbinden.

Vor über zwölf Jahren, haben die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) und Gebrüder Weiss den Orange Combi Cargo (OCC) in Betrieb genommen. Der Ganzzug pendelt seither täglich zwischen Bludenz und Wien. Nun haben beide Vertragspartner die Kooperation offiziell verlängert. Der Orange Combi Cargo wird für mindestens drei weitere Jahre den Westen Österreichs an die Bundeshauptstadt anbinden. Einen Zwischenstopp legt der OCC weiterhin in Hall in Tirol ein, wo zusätzliche Waren geladen werden.

OCC ersetzt 60 Lkw-Fahrten

Täglich ersetzt der OCC rund 60 Lkw-Fahrten zwischen Wien und Westösterreich, heißt es in einer Aussendung von Gebrüder Weiss. "So haben wir in zwölf Jahren rund 180.000 Lkw-Fahrten von der Straße auf die Schiene verlagert", errechnet Walter Konzett, Direktor Produkt Management Landverkehr bei Gebrüder Weiss. Nun wurden Optimierungen in puncto Schallschutz vereinbart. So sollen die bisherigen Waggons sukzessive durch lärmoptimierte Containertragwagen ersetzt werden.