Ganztagesmodell am BG Dornbirn bewährt sich

Vor zehn Jahren wurde am BGD erstmals eine verschränkt geführte Ganztagesklasse angeboten.

Dornbirn. „Ich bin froh, dass ich in der Unterstufe in der Ganztagesklasse war. Wir hatten einen sehr geregelten Tagesablauf und konnten fast alles in der Schule erledigen. Offene Fragen konnten in den betreuten Lernzeiten direkt mit den Lehrpersonen geklärt und die Zeit außerhalb der Schule für Hobbies genutzt werden“, sagt Robert Spiegel, 18 Jahre. Der angehende Maturant gehört zu den ersten Schülern, die im BG Dornbirn in den Genuss des verschränkten Ganztagesunterrichts kamen. In dieser Schulform wechseln sich Unterrichts-, Lern- und Freizeiteinheiten im Tagesverlauf ab. Zum regulären Unterricht kommen betreute Lern- und Freizeiten hinzu.

Bewährte Unterrichtsform

„Um auf die sich wandelnden gesellschaftlichen Verhältnisse zu reagieren, wurde vor zehn Jahren am BG Dornbirn die erste Ganztagesklasse eröffnet. Die verschränkte Ganztagesform hat sich bewährt und wird bis heute erfolgreich in der Unterstufe angeboten“, sagt Direktor Christof Bohle. Das Dornbirner Stadtgymnasium ist damit das einzige Gymnasium in Vorarlberg, das diese Schulform kontinuierlich anbietet. Vor allem berufstätige Eltern können dadurch Job und Familie besser vereinbaren. „Meine Eltern sind beide berufstätig und die Ganztagesklasse ist ideal für mich. Obwohl ich bis 16 Uhr in der Schule bin, vergeht die Zeit immer sehr schnell und ich bin froh, dass ich daheim keine Hausaufgaben mehr machen muss“, erzählt Dorok Cengiz, 11 Jahre, Schüler der ersten Klasse.

Lediglich die Vorbereitung auf Tests in den Nebenfächern müssen die Schüler der Ganztagesklassen daheim machen. In den Schularbeitenfächern Deutsch, Englisch, Mathematik und der zweiten Fremdsprache bekommen sie einen Wochenplan, den sie in den betreuten Lernzeiten selbstständig erarbeiten. Die Lernpläne enthalten auch immer fakultative Zusatzaufgaben, sowie Partnerarbeiten, die im Team erledigt werden. „In den Lernzeiten sind immer zwei Fachlehrer anwesend, so können wir die Schüler optimal betreuen und differenziert fördern. Wir sehen uns dabei als eine Art Lerncoach“, erklärt Barbara Anselmi, Klassenvorständin der 4a.

Bewegung und Teamgeist

Auch in der Mittagszeit sind die Ganztagesschüler betreut – die ersten und zweiten Klassen essen gemeinsam in der Schulkantine. Außerdem ist die Turnhalle über Mittag für die Schüler der Ganztagesklassen geöffnet. „Bewegung spielt eine große Rolle: Unsere Ganztagesklassen haben eine tägliche Bewegungsstunde im Klassenverband. Das schweißt sie auch als Klasse enger zusammen – dadurch, dass die Schüler viele Stunden gemeinsam verbringen, ist eine gute Klassengemeinschaft sehr wichtig“, betont Christiane Schwarz-Jubele, Klassenvorständin der 2a. Am Mittwochnachmittag werden Freifächer im sportlichen, naturwissenschaftlichen und kulturellen Bereich angeboten. „Für uns gibt es zusätzlich ein Mix-Angebot mit wechselnden Aktivitäten von Robotics über Brettspiele bis zu Gärtnern. Ich bin schon in der Volksschule in eine Ganztagesklasse gegangen und froh, dass es sie auch im Gymnasium gibt“, sagt Anastasia Spiegel, 13 Jahre.