Ganztägiges Tanken bald in Lauterach

Im Zuge des großen Erweiterungsprojektes der BayWa in Lauterach wird dort unter anderem eine 24h Tankstelle errichtet. BayWa Geschäftsführer Walter Eiben und Gerd Nußbaumer, Leiter der Sparte Energie, klären auf.

Die BayWa Filiale in Lauterach gilt als einer der umsatzstärksten Standorte in Vorarlberg. Dies will man nun noch mehr verstärken, indem man in einer mehrstufigen Erweiterung die Infrastruktur in Lauterach ausbaut, begründet BayWa Geschäftsführer Walter Eiben die Entscheidung. Neben einem Restaurant, Büro- und Verkaufsflächen soll auch eine eigene Tankstelle, die 24 Stunden, 7 Tage die Woche geöffnet hat, entstehen. Auch für die aufstrebende E-Mobilität ist gesorgt. Ladestationen für Elektroautos werden ebenfalls zur Verfügung stehen, so Gerd Nußbaumer, Leiter der BayWa-Sparte Energie.