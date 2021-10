"Ganz schwer lösbar"

Neo-Bürgermeister Philipp Fasser bei "Vorarlberg LIVE" über die aktuellen Herausforderungen in der Gemeinde Lingenau.

Philipp Fasser hat seit knapp einer Woche einen neuen Job: Der 37-Jährige wurde am vergangenen Montag von der Gemeindevertretung einstimmig zum neuen Bürgermeister von Lingenau gewählt. Die Neubesetzung war nötig, weil seine Vorgängerin Carmen Steurer von vornherein nur ein Jahr zur Verfügung stand und nun wieder als Gemeindesekretärin arbeitet. Am Dienstag war der Neo-Gemeindechef Studiogast in der Sendung „Vorarlberg live“.