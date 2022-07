Ganz schön knapp: An diesem Bikini ist nichts dran

Oben hui, unten... naja, nicht wirklich viel: Das US-Modelabel Fashion Nova präsentiert die wohl knappste Bademode des Jahres.

Ein Hauch von Nichts: Influencerinnen und Beach Babes zeigen sich heuer gern in möglichst knappen und sexy Bikinis, die Hersteller kommen kaum hinterher mit Entwürfen, die stylish und trotzdem sexy sind. Das amerikanische Modelabel Fashion Nova hat jetzt den Vogel abgeschossen.

Mit dem "Butterfly Babe Thong 2 Piece"-Bikini präsentiert die Marke ein Design, an dem wirklich ganz wenig dran ist. Das Unterteil besteht nämlich größtenteils aus einem Glitter-Schmetterling, der lediglich von ein paar ausgesprochen schmalen Streifchen Stoff an Ort und Stelle gehalten wird - der Fantasie bleibt hier praktisch nichts überlassen. Da kann man nur hoffen, dass das gute Stück nicht verrutscht - oder es einfach im Schlafzimmer statt am Strand tragen.