Ganz ohne Worte, aber voller Magie

Bludenz. Am Freitag, 16. Februar wird das Theater GundBerg mit seinem Stück „Eine Geschichte in Weiß“ in der Remise Bludenz für strahlende Kinderaugen sorgen.

Ein Figurenspiel für alle von 4 bis 104 Jahren, ganz ohne Sprache aber keineswegs lautlos, nur in Weiß. Das Stück „Eine Geschichte in Weiß“ des Theaters GundBerg ist ein Kunstwerk voller Anreize, Impulse und Inspiration - ein beeindruckendes Figurenspiel, welches das kleine und große Publikum herausfordert, sich emotional zu beteiligen und die eigene Fantasie zu nutzen.

Hinter dem Theater GundBerg steckt das Duo Natascha Gundacker und Joachim Berger. Visionäre und Multitalente, die neben dem Schreiben der Stücke beispielsweise auch den Bau der Figuren, die visuelle Gestaltung, das Bühnenbild oder auch die Komposition der Musik komplett in ihren Händen haben. Ihre ganz eigenen Gedankenspiele werden als Gesamtkunstwerke auf die Bühne gebracht, bei denen die individuellen Erfahrungswerte und das emotionale Einfühlen des Publikums wichtige Bestandteile sind.

Das Kulturbüro in Bludenz organisiert übers ganze Jahr qualitativ anspruchsvolle Kinderveranstaltungen in der Remise Bludenz. Diese lassen sich dank der Unterstützung von Sponsoren, allen voran die Sparkasse Bludenz als Hauptsponsor, umsetzen.

Fact-Box:

Kindertheater von Theater GundBerg: „Eine Geschichte in Weiß“

Freitag, 16. Februar 2024 | 15 Uhr | Remise Bludenz

ab 4 Jahren | Dauer: ca. 40 min.

Eintritt: Erwachsene 10 € / Kinder 7 € | 1 € Ermäßigung mit Familienpass