Ganz Lustenau im Kilbi-Fieber

Nach zwei Jahren Corona-Pause fand in Lustenau wieder die Kilbi, das größte Volksfest des Landes, statt.

Lustenau Am Sonntag verwandelte sich der Kirchplatz im Herzen Lustenaus zum größten Volksfest. Das berühmte Kettenkarussell und die Ausstellerstände waren wieder genau an jenen Orten platziert, an denen sie schon immer waren. Alles war wie eh und je. Die Besucher strömten zur offiziellen Eröffnung am Vormittag ins Zentrum, um dieses Jahr endlich wieder die geliebte Kilbi gemeinsam zu feiern.