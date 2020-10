Ganz kleiner Zirkus „taucht ab“

Am 23. und 24. Oktober wird „Die kleine Meerjungfrau“ im Kulturhaus aufgeführt.

Dornbirn. Für sein neues Programm verwandelt der Ganz kleine Zirkus die Kulturhausbühne in eine bunte Unterwasserwelt. Die jungen Artisten und Akrobaten stellen „Die kleine Meerjungfrau“ in einer ganz eigenen Version dar. „Das klassische ‚Frau in Not wird von Mann gerettet und verliebt sich in ihn‛ wollte ich nicht und die Originalgeschichte von Hans Christian Andersen war mir zu grob. So habe ich das Thema Plastikmüll im Meer aufgegriffen und daraus eine eigene Geschichte gesponnen“, erzählt Johanna Schlenker, die heuer erstmals für Drehbuch, Text und Regie verantwortlich ist. In ihrer Version sammelt die abenteuerlustige Meerjungfrau unter Wasser Kunststoffschätze, nicht wissend, dass es Müll ist. Da es sie interessiert, woher die vielen Schätze – die täglich mehr werden – kommen, begibt sie sich an Land.