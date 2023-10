Ganz kleiner Zirkus legt Nachtschicht ein

„Dornbirn bei Nacht“ heißt das Zirkustheater am 13. und 14. Oktober im Kulturhaus.

Dornbirn. Mehr als 40 Stücke hat der Ganz kleine Zirkus in den letzten 30 Jahren auf die Bühne gebracht. Jedes Mal war das Setting ein anderes – von der Märchenwelt über den Dschungel bis zur Piratenschule. Das diesjährige Zirkustheater heißt „Dornbirn bei Nacht“: Die Artisten und Artistinnen des Ganz kleinen Zirkus sind zu später Stunde unterwegs und erwecken ruhende Orte in der Stadt Dornbirn zum Leben. Enten, Fische, Ameisen, Schneemänner, Roboter, Artisten und Forscher treiben ihr Unwesen im Kulturhaus, im Stadtbad, auf dem Karren und dem Bödele, beim Spielefest und in der inatura. Dabei zeigen sie die ganze Bandbreite ihres artistischen und akrobatischen Könnens.