Ganz kleiner Zirkus goes Märchen

Am 25. und 26. Oktober wird „Rumpel-Puttel und die sieben gestiefelten Erbsen“ im Kulturhaus aufgeführt.

Dornbirn. Was passiert, wenn Rumpelstilzchen eine Runde auf dem Einrad dreht und dabei unverhofft auf den auf der Goldkugel jonglierenden Froschkönig trifft? Oder die mehr als sieben Zwerge eine Begegnung der besonderen Art mit Frau Holle haben? Die Artisten und Akrobaten des Ganz kleinen Zirkus stellen in ihrem diesjährigen Programm die Märchenwelt auf den Kopf. Dabei schlüpfen sie in bekannte und neue Grimmsche Helden und erzählen ihre ganz eigenen Geschichten.