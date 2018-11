Ganz im Zeichen des Buches

Schmökern und Gemütlichkeit in Göfis.

Göfis. Das Bugo im Zentrum von Göfis ist nicht nur eine Bücherei, es ist viel mehr. Zusammen mit dem benachbarten Consum ist es der Treffpunkt für Jung und Alt, seit kurzem beherbergt man neben dem kleinen Café auch den Weltladen. Pünktlich kurz vor der Adventszeit lädt Bugo-Chef Rudi Malin und sein Team zur großen Buchausstellung, ergänzt durch feinstes Kunsthandwerk und einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Freunde der gepflegten Lektüre eines guten Buchs kamen im Consumsaal voll auf ihre Kosten und fanden eine große Auswahl von Werken für Jung und Alt vor. Besonders erfreulich, zahlreiche Kinder zeigten ihr großes Interesse am klassischen Lesegenuss und dass es ein Leben neben dem Handy gibt. So wurde der eine oder andere Wunsch an das Christkind bereits formuliert, der klarerweise von den Eltern gerne erfüllt wurde. Mit einer wohl durchdachten Auswahl zeigte das Bugo Team auch klar, dass es der klassische Buchhandel immer noch eine sehr gute Alternative zum Onlinehandel ist.