Die 3500-Seelen-Ortschaft und das Land Vorarlberg luden am Sonntag auf dem Dorfplatz zur Medaillenfeier.

Die Vorarlberger Skirennläuferin Katharina Liensberger war bei der jüngsten Ski-WM in Cortina d'Ampezzo die absolute Überfliegerin. Neben Bronze im Riesentorlauf gewann sie sensationell Gold im Slalom und im Parallel-Bewerb. Schon bei ihrer Rückkehr hatte es einen kleineren Empfang von Land und Heimatgemeinde gegeben. Die große Medaillenfeier ging am Sonntagabend auf dem Dorfplatz in Göfis über die Bühne. Landeshauptmann Markus Wallner nützte mit Sportlandesrätin Martina Rüscher die Festveranstaltung, um Liensberger mit dem goldenen Sportehrenzeichen des Landes auszuzeichnen. "Eine auf ganzer Linie verdiente Geste der Hochachtung", betonte Wallner.

Ganz Göfis feierte mit Katharina Liensberger.

Wallner: "Respekt und höchste Anerkennung"

Vorarlbergs Jugend habe mit Katharina Liensberger ein starkes Vorbild, unterstrich der Landeshauptmann im Interview. In den WM-Medaillen sieht er einen "herausragenden Moment in der heimischen Sportgeschichte". Wie auch alle anderen sportbegeisterten Vorarlbergerinnen und Vorarlberger habe er sich über die Erfolge riesig gefreut, sagte Wallner: "Der Leistung ist Respekt sowie höchste Anerkennung zu zollen." Dabei rief er auch die harte Arbeit in Erinnerung, die solche Ergebnisse überhaupt erst ermöglichen. Ein großes Dankeschön sprach Wallner ebenso der Familie und dem engagierten Team hinter der jungen Spitzenathletin aus.

Goldenes Sportehrenzeichen für Liensberger.

Es sei etwas ganz Besonderes, ein "Kind" der Gemeinde inmitten der absoluten Welt-Superstars bei einer Ski-WM zu sehen, das dann auch noch Titel um Titel einheimst, freute sich der Göfner Bürgermeister Thomas Lampert bei der Medaillenfeier. Sporterfolge würden in vielerlei Hinsicht positiv wirken, unterstrich auch Sportlandesrätin Rüscher bei der Veranstaltung: "Sie rücken nicht nur das Sport- und damit auch das Tourismusland Vorarlberg national wie international in den Fokus der Öffentlichkeit, sondern zeigen auch, dass unsere Anstrengungen in der Förderung unseres motivierten Sportnachwuchses Wirkung zeigen."

Ehrenzeichen für sportliche Leistungen

Als "sichtbares Zeichen der Anerkennung seitens des Landes" überreichte Wallner am Ende des offiziellen Veranstaltungsteils das Ehrenzeichen für sportliche Leistungen in Gold.