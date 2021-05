Ganz Dornbirn blüht

Bereits zum 3. Mal fand der Tag der blühenden Landschaft in der Vorarlberger Umweltwoche statt.

Dornbirn. Mit dem Tag der blühenden Landschaft will das Netzwerk „blühendes Vorarlberg“ ein Zeichen setzen für das Wohlergehen der bestäubenden Insekten und der Artenvielfalt. Für den Blühtag 2021 stand am Sonntag die Stadt Dornbirn im Mittelpunkt – denn Dornbirn ist dieses Jahr im Rahmen eines EU-Projekts einen „Bee-Deal“ eingegangen.

Am Sonntag gab es im Rahmen der Umweltwoche gleich mehrere Möglichkeiten, einen Einblick in die „blühende Gartenstadt Dornbirn“ zu erhalten. Bei einer Führung durch den Friedhof im Hatlerdorf mit Stadtgärtner Andreas Dür und Christina Timmerer von der Stadt Dornbirn konnten die Besucher die verschiedenen insektenfreundlichen und wunderschönen Blühflächen im und um den Friedhof Hatlerdorf bewundern. Dazu gab es Tipps zur Anlage und Pflege von Blühflächen für Bienen, Hummeln, Schmetterlingen & Co.