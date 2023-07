Gantner fordert raschen Abschuss von Wölfen

Vorarlbergs Agrarlandesrat Christian Gantner (ÖVP) hat am Dienstag die "rasche und unbürokratische Freigabe des Abschusses von Problemwölfen" gefordert.

Angesichts mehrerer Wolfsrisse in den vergangenen Monaten - zuletzt am Montag an Hausziegen auf einer Alm im Silbertal (Bez. Bludenz) - sei das Maß nun voll, so Gantner. In Vorarlberg sei zwar per Bescheid die Entnahme von Problemwölfen vorgesehen, doch sei dieses Verfahren zu aufwendig und langwierig, kritisierte Gantner.