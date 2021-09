Gänsehaut pur für 1700 Ladies beim Bodensee Frauenlauf

Die 12. Ausgabe vom Bodensee Frauenlauf ist Geschichte und doch werden die zwei Tage für knapp 2000 Läuferinnen lange in Erinnerung bleiben.

Zwei Tage Emotionen pur

„Vor 12 Jahren sind wir mit der Vision gestartet, möglichst viele Frauen für die Bewegung begeistern zu können. Letztes Jahr haben wir den Bodensee Frauenlauf virtuell veranstaltet. Umso größer war die Freude heute, nach 1,5 Jahren Pause, über 1700 Teilnehmerinnen wieder live in Bregenz anzufeuern. Wir sind überwältigt und unglaublich stolz auf alle Teilnehmerinnen.“, so Verena Eugster, Organisatorin vom Bodensee Frauenlauf. Die 12. Ausgabe startete am 24. September 2021 mit dem Tigerle und dem Girls & Boys Run, wo sich das ImmoAgentur Stadion in ein wahres Kinderparadies verwandelte. Kinderschminken, Disney-Figuren, Hüpfburg und das gemeinsame Warm-up mit der Serienheldin Elsa waren Highlights, die den Kindern lange in Erinnerung bleiben werden. Angefeuert wurden die Teilnehmerinnen von zahlreichen Fans und ihren Disney Helden aus Film und Fernsehen. Die abschließende Siegerehrung ließ die kleinen Läufer*innen nochmal so richtig hochleben und alle Nachwuchstalente wurden mit einer Siegermedaille belohnt.