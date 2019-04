Gamon gegen einen EU-Beitritt der Türkei

Claudia Gamon, die Spitzenkandidatin der NEOS für die EU-Wahl, sprach sich im ZIB2-Interview gegen einen EU-Beitritt der Türkei aus.

Die NEOS haben auch schon ein Modell für den gewünschten EU-Pass gebastelt und zwar in der Parteifarbe Pink, dazu gibt es Europa-blaue Passhüllen. “Für Europa zu sein ist zu wenig. Entscheidend ist, für welches Europa man ist. Die FPÖ ist für ein schwaches Europa, die ÖVP für ein beliebiges Europa”, sagte Donig. Auf der Kandidatenliste der ÖVP finde man Kandidaten, die für eine bestimmte Sache sind und solche, die dagegen sind. “Wer keine klare Linie hat, kann auch keine klare Linie für Europa vorgeben.” Europa könne man nicht teilen. “Europa gibt es nur im Ganzen und deswegen sind wir für die Vereinigten Staaten von Europa.” Der Brexit sei ein gutes Beispiel, dass Europa so nicht handlungsfähig sei, so der Generalsekretär.

Die NEOS beenden diese Woche im übrigen ihre Europa-Tour. Am Mittwoch machen sie Station in Ungarn, am Donnerstag in Bratislava. “Die Nachbarn liegen uns besonders am Herzen”, so Donig. Nächste Woche (26. April) ist der offizielle Wahlkampfauftakt mit europäischen Gästen in der Wiener Urania.