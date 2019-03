NEOS wollen Totalumbau der EU

Die NEOS fordern einen Totalumbau der EU und mehr Bürgerbeteiligung. Ziel sei es, "Europa entscheidungsfähiger und handlungsfähiger zu machen", sagte die NEOS-Spitzenkandidatin für die EU-Wahl, Claudia Gamon, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit NEOS-Allianzpartnerin Irmgard Griss. Manchmal habe man das Gefühl, dass Europapolitik nicht den Bürgern, sondern den Politikern verpflichtet sei.

Bei diesem Bürgerrat werden per Los 99 Bürger bestimmt, die von Experten begleitet über ein Thema beraten und am Ende dem Parlament eine Empfehlung unterbreiten. Dieses Instrument sei deswegen so gut, weil es auch sozial schwache Menschen, die sich normal weniger einbringen und weniger gehört werden, einbindet. “Wir müssen neue Wege finden, um die Menschen mitzunehmen und um zu Entscheidungen zu kommen, die auf Fakten beruhen und daher vernünftig sind und uns weiter bringen”, so Griss.