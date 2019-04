Game of Thrones legt mit Staffel 8 einen Rekordstart hin

Rund 17,4 Millionen Zuseher beim Start der finalen "Game of Thrones"-Staffel zählte der US-Sender HBO in den USA. Das ist ein Rekord.

Die preisgekrönte Fantasy-Saga, die für komplizierte Plots, unzählige Charaktere und verstörende Wendungen bekannt ist, startete in den USA am Sonntagabend in die finale Staffel. Mit 17,4 Millionen Zusehern waren in der Nacht auf Montag im Fernsehen oder online mehr Game of Thrones-Fans dabei als beim Finale der siebenten Staffel im Jahr 2017. Damals wurden mit 16,9 Millionen Sehern die bisher höchsten Einschaltquoten der Fantasy-Saga erzielt, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Laut dem Medienmagazin “dwdl.de” hat Sky in Deutschland weit mehr als 30 Prozent Marktanteil eingefahren. 600.000 Menschen sind angeblich alleine in der Nacht aufgestanden um sich die erste Folge anzusehen. Zu diesem Zeitpunkt konnte Sky einen Marktanteil von 18,4 Prozent am Gesamtpublikum erzielen.