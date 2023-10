Gallimarkt im Zeichen der Kirchensanierung

Marktveranstaltung in der Innerfratte lockt alljährlich hunderte Interessierte an.

St. Gallenkirch. (sco) „Komm oh ga luaga!“, so lautet das Motto anlässlich des diesjährigen Gallimarktes mit knapp 30 Ausstellern am Dienstag, dem 17. Oktober. Eröffnet wird die Veranstaltung mit einem Gottesdienst um 8.45 Uhr in der Pfarrkirche St. Gallus. Die Gestaltung übernehmen die Kindergärten und die Volksschulen aus St. Gallenkirch und Gortipohl und die Mittelschule aus Gortipohl. Wie üblich, werden alle Kinder danach zu einem tollen Kinderprogramm mit Clown Pompo und anschließendem Essen eingeladen. Um 9.45 Uhr beginnt das Markttreiben. Heimische Handwerkskunst darf da natürlich genauso wenig fehlen wie die beliebte Galliworscht, Kuchen und Kaffee.