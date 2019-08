GalgenbrÃ¼der laden zum JubilÃ¤um

An diesem Samstag, 10. August feiert die Faschingszunft Galgenbrüder ihr 20-jähriges Bestehen.

Hohenems . Das Jubiläumsfest der Galgenbrüder startet an diesem Samstag, 10. August ab 17 Uhr auf dem Funkengelände Schwefel in Hohenems.

20 Jahre Galgenbrüder gehört ordentlich gefeiert und deshalb haben sicdie Faschingsfreunde auch ein tolles Programm ausgedacht. Speziell zum Jubiläum gibt es für frühe Gäste die ersten 100 Eis (Bruno’s Bio-Eis) gratis. Dazu gibt es für die kleinen Gäste eine große Hüpfburg und Kinderschminken. Auf der Open-Air Bühne heizen Mike, die Partyjäger und Rauschfrei den Besuchern ordentlich ein und im großen Festzelt und an den Außenständen warten kühle Drinks und Köstlichkeiten vom Grill. In der gemütlichen Weinlaube und im Barzelt wird zu später Stunde die Nacht zum Tag gemacht und so das Jubiläum auch dementsprechend gefeiert. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. MIMA