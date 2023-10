Galerie Kukuphi zeigt Arbeiten von 15 Künstlern

Bludenz. (sco) Die drittletzte Ausstellung dieses Jahres im Kukuphi trägt den Titel „Absurdicum".

Am Apothekenplatz in Bludenz, Werdenbergerstraße 24 – 26 befindet sich das barrierefrei zugängliche Kukuphi der Galeristin und Künstlerin Sigrid Fritsche. In ihrer Kellergalerie fanden sich neulich aus Anlass der Vernissage zur Ausstellung „Absurdicum” viele Interessierte zum abwechslungsreichen Kunstgenuss ein. Im Zentrum der Exposition steht der freischaffende Künstler Michael Salvadori. Geboren wurde der produktive und vielseitige Autodidakt im Jahr 1986 in Lustenau. In Dornbirn lebt und arbeitet er. Die Tuschebilder und die surrealistischen Ölbilder in der Ausstellung „Absurdicum” sind seine Werke.