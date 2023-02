Galerie im Aufwind

Der Hohenemser Andreas Ender beschäftigt sich seit einem Jahr mit seinem größten Konzept: dem Aufbau der Galerie „gallery.T69“. Der Künstler und Berufsfotograf lud samstags zur bereits achten Ausstellung.

Das Konzept der Galerie ist „Kunst im öffentlichen Raum“ zu zeigen. Die Besucher treffen zufällig oder gewollt über die ausgestellten Kunstwerke und können diese konsumieren. Unter anderem verkürzt sich so auch die Wartezeit in der Gemeinschaftspraxis Dr. Hechenberger / Dr. Barta. Den teilnehmenden Künstler:innen stellen ihre Werke – verteilt auf drei Stockwerke – vor. Sponsoren, welche eine Patenschaft für eine/n Künstler:in übernehmen, verschaffen diesen damit die Möglichkeit, ihre Werke im Vierländereck ausstellen zu können.

Andreas Ender begibt sich in den sozialen Netzwerken oder auf Ausstellungen im Vierländereck auf die Suche nach besonderen Werken, die ihn ansprechen und überzeugen. So haben nur eingeladene KünstlerInnen die Möglichkeit in Hohenems auszustellen. „SELECTed“ wird deshalb diese Ausstellungsreihe genannt. Aus Sicht des Galeristen hat dieses Gesamtkonzept ein großes Potential!