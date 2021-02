Galavorstellung von Bregenz Handball in Ferlach

Zum Abschluss im Grunddurchgang gewann Bregenz Handball in Kärnten mit 33:21 und ist nun Fünfter in der Tabelle

Eines gleich vorweg: Bregenz Handball führte während der gesamten Spielzeit in Ferlach und siegte verdient.

Bregenz Handball ist das erste Team der spusu LIGA das all seine 18 Partien aus der Hauptrunde absolviert hat. Mit dem 33:21-Auswärtserfolg beim SC kelag Ferlach rückt der Rekordmeister vorübergehend auf Platz 6 vor, wird diesen Platz, der an der Teilnahme der spusu LIGA Bonusrunde berechtigt, aber nicht halten können.

"40 Minuten lang haben wir mitgehalten, hatten die Chance auf die Führung, aber zum Schluss ist uns die Luft ausgegangen", fasst Ferlach Co-Trainer Miro Barisic das Spiel perfekt in einem Satz zusammen.

Das Team von Coach Markus Burger steckte das aber gut weg, legte von der ersten Minute an vor und erspielte sich in der 13. Spielminute erstmals einen Drei-Tore-Vorsprung. Ferlach ließ sich allerdings nicht abschütteln, zeigte sich trotz oder gerade wegen der vielen fehlenden Spieler angriffs- und spiellustig. Zur Pause lagen die Gastgeber lediglich 13:14 zurück.

Nach Seitenwechsel erhöhte Bregenz zwar nochmals rasch den Abstand auf drei Tore, Florian Ploner brachte sein Team aber mit einem Doppelschlag wieder auf 18:19 heran. Danach riss ein wenig der Faden, oder wie Miro Barisic es ausdrückte, ist seinem team due Luft ausgegangen. Acht Minuten lang gelang Ferlach kein Treffer, Bregenz zog von 22:20 auf 28:20 davon und entschied die Partie am Ende klar mit 33:21 für sich.

Auch wenn der Rekordmeister damit vorläufig auf einem Platz für die Bonusrunde rutscht, so ist für ihn die Teilnahme an der Qualirunde bereits Gewissheit. Da zwischen WESTWIEN und Bärnbach/Köflach noch zwei Spiele ausständig sind, rutscht Bregenz in jedem Fall zumindest hinter eines der beiden Teams zurück und fällt damit aus den Top 6.