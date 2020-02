Gala Tanzball mit Dinner, guter Musik und großer Tombola

Zum Sektempfang der ersten Götzner Galanacht spielte Isabella Pincsek-Huber am Piano. Die Organisatoren Martin Herburger und Hartmut Hofer hatten mit ihrem jungen Team einen exklusiven Galaabend auf die Beine gestellt.

Götzis In „Traumschiff Atmosphäre“ genossen die Gäste ein köstliches Drei-Gang-Menü von „gächters AmBach“ zu den Klängen des Thalia Tanzorchesters und der Götzner Band „dabado“. Christoph Kurzemann führte durch das Programm, das mit Überraschungen gespickt war. Mitglieder des Valentin-Karstadt-Theaters München brachten zwei Sketche zur Aufführung. Die Tombola mit tollen Hauptpreisen ließ keine Wünsche offen. Über einen Städteflug nach Wien mit Übernachtung im 4-Stern Hotel durfte sich Michael Süß aus Götzis freuen. Theo Banzer aus Koblach nahm eine Apple Watch von epos mit nach Hause. Siegfried Luger aus Dornbirn hatte das Glück auf seiner Seite. Er gewann in der Galanacht eine Busreise mit Übernachtung für zwei Personen von Loacker Tours. Das Genussmenü für Zwei im Mohren in Rankweil gewann Mila Plaickner aus Götzis und das Genussmenü im Alten Gericht in Sulz erfreute Edith Forte-Hollenstein aus Koblach.