Gala der Feldkircher Handballdamen

Der blau-weiße Motor ist im fünften Spiel der Saison so richtig warmgelaufen, denn die Damen des HC Sparkasse BW Feldkirch konnten einen deutlichen 38:29 Sieg gegen Graz einfahren.

Das brach den Fluss der Gastgeberinnen aber nicht und sie zogen in der 12. Minute schon auf 9:4 davon. Dieser Vorsprung konnte dann gehalten werden bis in der 21. Minute der Wahnsinn losging. Binnen 60 Sekunden standen die Feldkircherinnen nur noch zu zweit auf dem Feld. Den 7m-Versuch der aus einem der Fouls resultierte hielt Kitty Matyas bravourös. Sie kam dann auch mit nach vorne in den Angriff und gegen 6 Grazer Abwehrspielerinnen netzte Lara Hanslik trotz der widrigen Umstände ein. Auch in dieser schwierigen Phase konnten die Grazerinnen nicht näher als 4 Tore herankommen. Bis zur Halbzeit wurde der 5-Tore Vorsprung wiederhergestellt: 20:15.