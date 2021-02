Gabi aus Lustenau hat einen Stammzellenspender!

Vor über zwei Jahren begann die Suche nach einem passenden Stammzellenspender für Gabi aus Lustenau. Am Dienstag teilte der Verein "Geben für Leben" mit, dass ein Spender gefunden wurde.

Jetzt fährt Gabi nach Innsbruck in die Uniklinik, wo die Spende durchgeführt wird. "Liebe Gabi, wir wünschen Dir alles Gute für deine Spende. Werde schnell wieder gesund!", so der Verein via Aussendung. Gabis Sohn David ließ sich für seine Mutter typisieren und hat dadurch bereits das Leben eines anderen Menschen gerettet.

Verein sucht weiter nach Lebensrettern

Auch diese Beispiele zeigen: Typisierungen retten Leben! Wer nicht typisiert ist, kann nicht als Lebensretter gefunden werden. An kaum einer Kennzahl sieht man eindrucksvoller, wie effektiv und wichtig eine hohe Anzahl an Typisierungen in höchster Qualität ist, als an den Lebensrettern, die durch sie gefunden werden.