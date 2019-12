Future Team zog erste Bilanz

Vorderländer Fußballdamen konnten auch in der Future League überzeugen.

Das Ziel der neuen Future League sollte es dabei sein, die Entwicklung junger Talente in den Vordergrund zu stellen. Dies auch die Vision beim Frauen Fußballclub Vorderland und so beträgt das Durchschnittsalter des FFC Future Teams gerade mal 20 Jahre. Der Spielplan der Future League ist dabei identisch mit dem der Bundesliga und die Spiele finden somit meist am selben Tag statt.