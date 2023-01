Fütterung: Berberlöwen im Walter Zoo in Gossau

Die Tiere sind in der freien Wildbahn ausgestorben - im Walter Zoo in Gossau kann man sie noch bewundern.

Im Walter Zoo in Gossau werden die Berberlöwen auf eine besondere Art gefüttert. Die Tierpfleger legen Fleischstücke im Gehege aus, die die Löwen dann aufspüren und verspeisen müssen. Dies simuliert das Jagdverhalten in der Natur und sorgt für eine bessere körperliche und geistige Stimulation der Tiere.

Berberlöwen sind starke und furchtlose Jäger, die in Gruppen oder als Einzeltiere jagen. Sie ernähren sich von einer Vielzahl von Beutetieren, darunter Antilopen, Gazellen und Wildschweine. In freier Wildbahn leben sie in offenen Wüsten- und Steppengebieten und sind an eine heiße und trockene Umgebung angepasst.