„Fußgängerzone als Großprojekt“

Ortsvorsteher Dieter Preschle erzählt über die Innenstadt im Wandel der Zeit.

FELDKIRCH-INNENSTADT Kaum ein Ortsteil in Feldkirch ist lebendiger als die Innenstadt. Was lebt, ist folglich auch in stetiger Bewegung. So feierte allein im Ortskern dieses Jahr das „Zusammenklang“, das „Glashaus“ und der „Intersport“ ihre Eröffnung. 140 Tiefgaragenplätze sind bereits fertiggestellt und stehen der Bevölkerung zur Verfügung. Nächste Woche lädt ein „Höratelier“ in der Schlossergasse 4 seine Eröffnung und im Juni wird voraussichtlich die Fußgängerzone in der Neustadt eröffnet. Letzteres ist wohl eines der größten Veränderungen der Innenstadt in den letzten Jahren. Vom Rathaus bis zur Gastronomie Dogana sollen hierfür sämtliche Parkplätze weichen. „Seitens der Stadt werden hierfür noch mit den Geschäftsleuten und Anrainer Kontakt aufgenommen und eine Kooperation ausgearbeitet“, berichtet der Ortsvorsteher Dieter Preschle. Für die neue Fußgängerzone saniert die Stadt Feldkirch die James-Joyce-Passage. „Darüber folgt ein Übergang.“ Eine Ampelvorrichtung ist bereits zu sehen.