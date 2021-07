Fußgängerin von Fahrradfahrer angefahren

Vergangene Woche ist in Hohenems eine 54-jährige Fußgängerin von einem jungen Fahrradfahrer angefahren worden.

Am Freitagnachmittag spazierte eine 54-Jährige Fußgängerin vom Schwimmbad Rheinauen in Hohenems in Richtung Zentrum. Die Fußgängerin bemerkte, dass ein Pkw hinter ihr eine Vollbremsung einleitete und wurde unmittelbar daraufhin von einem bislang unbekannten jungen Fahrradfahrer angefahren.