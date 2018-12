Fußballverband spendet 2500 Euro an Geben für Leben

25 Typisierungen und € 2.500,- Spende vom Vorarlberger Fußballverband an den Verein Geben für Leben.

Am 14. Dezember führte der VFV mit dem Verein eine Typisierungsaktion in den Räumlichkeiten der Fußballakademie im Collegium Bernardi in Bregenz durch. Die AKA-U-18 Spieler samt Trainer und Betreuer stellten sich dem guten Zweck.