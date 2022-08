Fußballspaß und Campingabenteuer

Der SC Admira Dornbirn lud wieder zum Sommercamp für die kleinen Nachwuchs-Admiraner.

Im vergangenen Jahr hatte man auf Wunsch zahlreicher Eltern das beliebte Fußballcamp in den Sommerferien wieder eingeführt und nach dem großen Erfolg und vielen begeisterten Kindern war klar: „Das müssen wir unbedingt wiederholen!“, so Nachwuchsleiter Leopold Arnus. Gemeinsam mit seinem bewährten Camp-Trainer-Team „Hopfi“, Jürgen, René, Mitch, Corinna, Thomas und Matthias lud man vergangenes Wochenende zur Fortsetzung. „Wir hatten heuer noch mehr Anmeldungen, was uns wirklich sehr gefreut hat“, betonte Coach „Hopfi“, Roman Hopfner.

Am Freitag startete die Truppe zunächst mit dem gemeinsamen Zeltaufbau, bevor man eine erste Trainingseinheit absolvierte. Im Anschluss hieß es dann „Einsatz für die kleinen Fans“. Das 1b Team spielte in der Sportanlage im Rohrbach und die Fußballcamper sorgten für die notwendige lautstarke Unterstützung, die auch tatsächlich Früchte trug. Die zweite Mannschaft des SC Admira Dornbirn gewann souverän 5:1 gegen Fußach. An Tag zwei wartete auf die Kinder u.a. ein Training mit Spielern der Kampfmannschaft und Elfer-Schießen mit Goalie Luca Fessler. Am Nachmittag stieg dann das heiß ersehnte Derby der ersten Truppe gegen den Emma & Eugen DSV, dass alle Camp-Teilnehmer auf der Sportanlage in Haselstauden gemeinsam besuchten. Auch hier zeigte der Beistand der Nachwuchs-Admiraner Wirkung und so kannte der Jubel nach dem 1:0 Sieg gegen die „Schottar“ keine Grenzen. Zusammen feierten „Groß & Klein“ ausgelassen den Derby-Sieg.