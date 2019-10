Fußballplatz Nagrand: Bauvorhaben wird konkret

In der jüngsten Nenzinger Gemeindevertretungssitzung berichtete Florian Kasseroler, dass der Kaufvertrag mit der Wohnbauselbsthilfe über den Verkauf des früheren Fußballplatzes „Nagrand“ unterzeichnet wurde.

Aus dem früheren Fußballplatz soll nun Wohnraum entstehen. Baubeginn sei jedoch frühestens im Herbst 2020, so der Bürgermeister. „Die Umsetzung erfolgt in zwei Etappen, die auf den Wohnbedarf in Nenzing abgestimmt werden. Im Endausbau entstehen circa hundert Wohnungen. Geplant ist ein Drittelmit von Miet-, Mietkauf- und Eigentumswohnungen. Das Mietkaufangebot soll es auch jungen Familien ermöglichen, längerfristig zu Wohnungseigentum zu gelangen.“

In einem vorausgegangenen, dreijährigen Entwicklungsprozess mit Bürgerbeteiligung, Testplanungen und Expertengesprächen wurden für das Areal Vorstellungen, Ziele und konkrete bauliche Bedingungen entwickelt. „Die intensiven Vorarbeiten mit Einbindung der Bevölkerung war für die Qualität des Projektes ein großer Gewinn. Es ist dadurch ein dem Standort angepasstes Sieger-Projekt entstanden, das auch was die Dimensionen, die Bauabstände und die Bauhöhe anbetrifft, die Zustimmung der Nachbarschaft gefunden hat“, freut sich Kasseroler. Ein immer wieder vorgebrachter Wunsch waren damals großzügige Natur-, Spiel- und Freiflächen – dies wurde in den ausgearbeiteten Plänen berücksichtigt. „Die Anlage bietet auch Gemeinschaftsräumlichkeiten, die das Zusammenleben und die Kommunikation unterstützen und fördern sollen.“ Die Möglichkeit, auch Geschäfte, wie beispielsweise eine Bäckerei an diesem Standort zu etablieren, bestehe – so Florian Kasseroler. „Die Umsetzung wird jedoch schlussendlich von der Nachfrage bestimmt.“