Fußballplatz feierlich eröffnet

Nach zwei Jahren Bauzeit verfügt Übersaxen nun über einen top Fußballplatz mit ligatauglichen Ausmaßen (90 x 60 Meter), Flutlicht und Rasen-Sprinkleranlage. Hinzu kommt noch ein Feuerwehr-Übungsplatz für Nasswettbewerbe im Ausmaß von rund 70 x 20 Meter.

Am Samstag ging es mit einer Dorfolympiade los, an der sich neun Mannschaften beteiligten. Im Vordergrund standen Spiel und Spaß. Als glückliches Siegerteam entpuppte sich die Gruppe „Happy“. Wesentlich ernster ging es dann im anschließenden Ligaspiel der Hobbymeisterschaft gegen den FC Weiler zur Sache. In einem packenden Match holten die Kicker vom FC Übersaxen einen 0:2-Rückstand auf, gingen mit 3:2 in Führung, unterlagen aber schlussendlich knapp mit 3:4 gegen die Gäste aus dem Vorderland. Dabei hätten sich die Hausherren mit etwas mehr Ballglück ein Remis absolut verdient.

Am Abend rockte die Band „Fish & Schnitzel“ unter dem Motto „Time to rock Übersaxen“ das gut besuchte Festzelt mit vielen bekannten Coversongs bis in die frühen Morgenstunden.

Am Sonntag spielte der Musikverein Übersaxen im Festzelt zum Frühschoppen auf. Obmann Mathias Breuß bedankte sich bei der Gemeinde Übersaxen und auch beim Land Vorarlberg für die Umsetzung des Projekts und die finanzielle Unterstützung. In seiner Ansprache spannte er einen Bogen von der Gründung des FC Übersaxen bis hin zur Gegenwart des Vereins. Sichtlich stolz meinte er abschließend: „Es hat lange gedauert von den ersten Planungsschritten bis zur Umsetzung, aber es ist gut geworden“. Bürgermeister Rainer Duelli betonte, dass ein so großes Projekt mit einem Kostenpunkt von rund 780.000 Euro für eine Kleingemeinde ohne die tatkräftige Hilfe des Landes nicht möglich wäre. Landtagspräsident Mag. Harald Sonderegger, der eigens nach Übersaxen gekommen war, sagte, dass es dem Land ein wichtiges Anliegen sei, die Infrastruktur auch in ländlichen Gebieten und in Kleingemeinden zu stärken: „In Vorarlberg gibt es Gott sei Dank keine Geisterdörfer wie in gar nicht so weiter Entfernung.“ Mit einem Augenzwinkern an die Feuerwehr gerichtet meinte er, dass es bis zum nächsten „Goldenen Helm“ nun nicht mehr zwölf Jahre dauern müsse. Die kirchliche Segnung erfolgte durch Pater Markus in Vertretung von Pfarrer Peter Haas. Anwesend waren auch Architekt Reinhold Strieder (Planung), Christoph Loacker (Sport- und Gartenbau Loacker), Bmst. Ing. Oliver Mock (Ingenieurbüro Tschabrun) und Ing. Thomas Ott (Wilhelm+Mayer).