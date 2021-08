Fußballkrimi endet mit Sieg für VfB Hohenems

Der SC Admira Dornbirn erleidet eine bittere Niederlage.

Dornbirn. Eine Fußballpartie, die nichts zu wünschen übrigließ, erlebte das Publikum vergangenes Wochenende auf der Sportanlage im Rohrbach beim Aufeinandertreffen des SC Admira Dornbirn gegen den World of Jobs VfB Hohenems. Das VN.at Eliteliga-Spiel bot alles was Fußballherzen höherschlagen lässt: „Spektakuläre Tore, eine überraschende Aufholjagd, Siegeswille und ein Happy End für die schlussendlich doch bessere Mannschaft“.

Gleich sieben Mal landete der Ball im Netz. Die Hohenemser legten gleich einmal in Minute 9. (Marco Feuerstein) und Minute 17. (Maurice Wunderli) vor. Mit einem Distanz-Traumtor von Admiras Jeremy Thurnher blieben die Gastgeber dem Team aus der Grafenstadt aber auf den Fersen. Mit seinem zweiten Treffer in der 30. Minute, sorgte dann aber wiederum Maurice Wunderli für die 3:1 Führung in der ersten Hälfte, mit der die Gastgeber noch gut bedient waren.