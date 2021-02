Fußballheldinnen in roten Hosen

Die Ladies vom FC Dornbirn stehen für „Frauenpower pur“.

Endlich wieder als Team agieren, das ist jetzt aber erst einmal der große Traum, der die Rothosen-Ladies bei Laune hält. „Fußball ist ein Teamsport, bei dem alle an einem Strang ziehen müssen. In unserer Ladyschaft klappt das hervorragend – ganz ohne Zickenalarm. Wir unterstützen uns gegenseitig, halten zusammen und sind füreinander da, auch wenn wir nicht auf dem Platz stehen“, so Torfrau Lorena Bodemann. Beste Voraussetzungen also, um die lange Durstrecke bis zum erhofften Saisonbeginn durchzuhalten und dann fit in die Rückrunde starten, im ÖFB-Cup weiterkommen, den ersten Platz in der Vorarlberg-Liga zu verteidigen und den Aufstieg in die 2. Bundesliga klarzumachen – kurz: „Rothosenpower ladylike.“