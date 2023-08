Fußballfieber und Zeltlager auf der Sportanlage im Rohrbach

Der SC Admira Dornbirn sorgte wieder für unbeschwerten Ferienspaß beim Nachwuchs-Sommercamp.

Der Sport kam aber – trotz tropischer Temperaturen – natürlich auch nicht zu kurz. So starteten die Kinder bereits am Freitag nach dem Zeltaufbau gleich mit einer intensiven Trainingseinheit. Die kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Altersklasse U7 bis U12 bewiesen trotz Hitze Ausdauer und Ehrgeiz. Zwischendurch gab es auch immer wieder die Möglichkeit sich in der naheliegenden Dornbirner Ache abzukühlen.

Auch kulinarisch wurde den Camp-Teilnehmern wieder einiges geboten. So standen eine Spaghetti-Partie, ein Pizzaabend, eine Chicken Mc Nuggets-Premiere in der Admira-Küche und erfrischende Eispausen auf dem Programm. „Ein besonderer Dank gilt dabei wieder unseren großzügigen Sponsoren Bischof Präzisionsschleifen, ESW Reiner Logistik, der Bäckerei Luger, der Pizzeria Fellini sowie der Firma Eskimo und natürlich allen Eltern, die in der Küche mithalfen und mit ihrem Engagement wieder für das Gelingen des Camps mitbeigetragen haben“, so der Nachwuchsleiter.