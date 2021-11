Fußball-Tripple im Stadion Hoferfeld: SV typico Lochau gegen den VfB Bezau

Lochau. Treffpunkt Fußballplatz! Beim letzten Heimspiel in diesem Jahr ist am Samstag, dem 6. November, der VfB Bezau im Stadion Hoferfeld zu Gast. Spielbeginn 14 Uhr. Bereits um 9.30 Uhr spielt die U9 gegen Hatlerdorf U9 und um 11.45 Uhr das 1b-Team gegen den FC Lauterach 1c.

Mit einem höchst turbulenten 3:3 beim letzten Auswärtsspiel in Fußach startete der Herbstmeister SV typico Lochau erfolgreich in die Frühjahrsmeisterschaft 2022 und verteidigte damit die Tabellenführung. Und mit diesem zweiten vorgezogenen Spiel der Frühjahrsrunde geht es dann in die wohlverdiente Winterpause. Mit einem Sieg gegen den Gast aus Bezau kann sich der SV typico Lochau als Vorarlbergliga-Herbstmeister 2021 auch zusätzlich noch die „Winterkrone“ aufsetzen.