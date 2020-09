Fußball im Zeichen der Inklusion

Der Fußballclub BW Feldkirch und die Special Olympics Vorarlberg besiegelten ihre neue Kooperation.

Im Rahmen des Saisoneröffnungsfestes von BW Feldkirch am vergangenen Samstag wurde die neue Kooperation mit den Special Olympics offiziell besiegelt. Neben Bundesligist SCR Altach öffnet nun auch der FC BW Feldkirch ihre Fußballangebote für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigungen und ermöglicht so eine vorbildliche Inklusion. „Ich kenne und schätze die Special Olympics schon viele Jahre und es ist für mich immer eine Freude, Menschen mit Beeinträchtigungen etwas zu ermöglichen. Deshalb ist diese Kooperation ein kleiner Schritt im Sinne der Inklusion“, freute sich auch BW Obmann Bernhard Neuberger über diese Zusammenarbeit.

Die Kooperation zwischen BW Feldkirch und den Special Olympics beinhaltet dabei unter anderem die Trainingsmöglichkeiten auf dem Gelände des Waldstadion in Gisingen, sowie die Organisation von Turnieren in der Halle und im Freien. Special Olympics Vorarlberg bietet Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung Hoffnung, Selbstwert, gesellschaftliche Anerkennung und Inklusion sowie Verbesserung der Lebensqualität durch regelmäßiges Training und speziell adaptierte Sportarten, Wettbewerbe und Veranstaltungen. Daher freute sich auch Geschäftsführerin Beatrice Amann über die neue Kooperation und bedankte sich beim Feldkircher Fußballclub. „Wir bedanken uns sehr, dass diese Kooperation zustande gekommen ist und freuen uns schon sehr auf viele schöne und erfolgreiche Momente“, so Amann.

Durch die Kraft des Sports entdecken Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in sich neue Fähigkeiten und erleben ungeahnten Erfolg. Sie haben Spaß, werden selbstbewusster und erleben Erfüllung – sowohl am Spielfeld als auch im Leben. Dies zeigten die Sportler am Samstag dann nach Grußworten von Feldkirchs Vize-Bürgermeisterin Petz-Bechter in einem freundschaftlichen Spiel gegen die Nachwuchstrainer des FC BW Feldkirch. Mit tollen Spielzügen und vorbildlichem Einsatz überzeugten die Sportler der Special Olympics und lieferten dem Feldkircher Trainerteam ein interessantes Duell. Das Ergebnis stand dabei im Hintergrund – alle auf dem Platz hatten ihren Spaß und am Ende waren alle Gewinner. MIMA