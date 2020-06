Fußach: 16-Jähriger zündete Papiercontainer an

Weil ein 16-jähriger Junge brennendes Material in einen Papiercontainer in Fußach geworfen hatte, musste am Montagabend die Feuerwehr anrücken.

Gegen 19:50 Uhr warf der ein 16-Jährige brennendes Material in einen Papiercontainer und wollte dies gleich löschen, trotzdem entzündete sich der gesamte Inhalt des Papiercontainers. Der 16-Jährige verständigte selbst die Feuerwehr und schob den Container vom dort befindlichen Gebäude weg, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Der Altpapiercontainer brannte vollständig aus. Es wurden keine Personen verletzt. Über das brennende Material machte der Bursche keine genaueren Angaben. Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Fußach (drei Fahrzeuge, 21 Mann) und die Bundespolizei (zwei Fahrzeuge, vier Mann).