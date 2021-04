Fuß- und Radwegverbindungen beim Hochwasserschutzprojekt Kugelbeerbach freigegeben

Lochau. Beim Hochwasserschutzprojekt Kugelbeerbach konnten nun auch die Arbeiten auf dem rund 120 Meter langen Teilstück von der Brücke Kugelbeerweg bis zur Brücke L 1 Landstraße abgeschlossen werden. Herzstück ist die neue Rad- und Fußwegbrücke.

Erneuert wurde auch die kleine Straßenbrücke am Kugelbeerweg gleich neben dem weißen Kubus (Kapelle) am „Eingang“ zum neuen Ortsteil Seedomizil. Diese Kapelle am Kugelbeerbach ist ein „Begegnungs- und Andachtsraum“, in dem sich Jung und Alt zur inneren spirituellen Einkehr treffen können.