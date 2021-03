Fuß-Radweg in der Gerberstraße wird saniert

Bludenz. Nach Ostern kommt es bei der Unterführung des Fuß-Radweges in der Gerberstraße zu einer dreitägigen Sperre. Grund dafür ist die Erneuerung der Dach- und Wandkonstruktion.

Die Unterführung in der Gerberstraße weist nach den strengen Wintern der letzten Jahre mehrere Frostschäden auf. Diese werden nun in zwei Bauetappen ausgebessert. Im Zuge dieser Arbeiten werden bei den überdachten Einfahrten in den Bereichen Austraße und Almeinweg die Dach- und Wandkonstruktion erneuert. Die erste Teilsanierung erfolgt dabei von Dienstag, 6. bis Donnerstag, 8. April bei der Austraße. Die zweite Bauetappe wird dann voraussichtlich Ende April erfolgen.