Fußgängerin bei Unfall in Dornbirn verletzt

Am Donnerstagabend ereignete sich gegen 18 Uhr in Dornbirn ein Verkehrsunfall.

Der Unfall trug sich auf dem Schutzweg der Höchsterstraße, in der Nähe des Rundfunkplatzes 1, zu. Die 32-jährige Frau überquerte gerade die Straße, um zum Bahnhof Schoren zu gelangen, als sie von einem Fahrzeug erfasst wurde. Der Unfallverursacher, vermutlich am Steuer eines silbergrauen Pkw oder SUV, fuhr in Richtung Lustenau und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne anzuhalten.